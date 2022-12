Der Medikamentenmangel in Deutschland spitzt sich offenbar weiter zu. Von den Lieferengpässen sind nicht nur Medikamente wie Fiebersäfte, Asthmamittel und Antibiotika betroffen. Es fehle zum Teil auch an Notfall-Medikamenten in Kliniken, so die Deutsche Krankenhausgesellschaft. Wie gehen Ärzte und Apotheker damit um? Auf welche Alternativen greifen sie zurück? Und was können Patientinnen und Patienten tun?