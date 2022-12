Die Foto-App "Lensa" gibt es schon seit 2018. Bisher bot sie nicht viel mehr als andere Foto-Bearbeitungs-Programme für das Smartphone, also die Möglichkeit zum schnellen Retuschieren und Verbessern von Fotos. Ende November ist aber das Feature "Magic Avatars" hinzugekommen und seitdem liegt das Programm in den App-Stores an der Spitze der Download-Charts.

Kunst-Selfies für Social-Media-Postings

Bei der Funktion wird eine Künstliche Intelligenz mit Porträt-Fotos eines Menschen gefüttert und erstellt daraus Bilder in verschiedenen Kunststilen. Zum Beispiel als Comic, Aquarell oder Zeichnung, mal realistisch, mal als Fantasy-Figur.

Diese Porträt-Fotos sind aktuell immer häufiger als Avatar-Bilder in den sozialen Netzwerken zu sehen. Denn wenn es funktioniert, dann sehen diese Porträts zum einen ungewöhnlich aus und die Porträtierten erscheinen auch besonders attraktiv, beziehungsweise weichgezeichnet und retuschiert.

Trotz der Popularität der App gibt es aber auch Kritik.

Gratis-App mit Kostenfalle

Los geht es schon beim ersten Installieren der App, die in den App-Stores bei den Gratis-Programmen aufgeführt wird. "Lensa" ist zwar kostenlos, aber für einige Funktionen wird ein Jahres-Abo benötigt, das um die 30 Euro kostet. Für das Erstellen der Avatare braucht man dieses Abo übrigens nicht. Doch die Avatare kosten dann nochmal im Paket von 50 bis 200 Bildern zwischen 7 und 15 Euro. Selbst wenn man das Jahresabo abgeschlossen hat, muss man für diese Funktion extra zahlen. Und der Nutzer zahlt für jedes Paket im Voraus, also bevor die Bilder nach etwa 20 Minuten Rechenarbeit in die App geladen werden - ohne zu wissen, welche "Kunstwerke" die KI fabriziert hat.

Obwohl der Download kostenlos ist, ist die App in den USA inzwischen die umsatzstärkste. Nach Angaben der Analyse-Firma Sensor Tower gaben US-Kunden in den ersten fünf Dezembertagen 8,2 Millionen Dollar in der App aus.

Künstler kritisieren KI -Klau