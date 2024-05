So kann Verpackung helfen, die Lebensmittelverschwendung zu reduzieren

In Deutschland gibt es immer mehr Single-Haushalte. Hier helfen Unverpackt-Läden, Verpackung zu vermeiden und die richtige Menge zu kaufen. Aber: "Verpackte Lebensmittel haben den Vorteil, das Essen vor Schädlingen zu schützen und es überhaupt transportierfähig zu machen" , so Pannenbäcker. In unverpacktem Müsli könnten sich schnell Motten verbreiten. "Und nur verpackte Lebensmittel haben ein Mindesthaltbarkeitsdatum. Nehmen Sie Rucula-Salat. Wenn Sie ihn aus der Kunststoffverpackungen nehmen, fällt er schnell in sich zusammen. Die Verpackung hilft, die Feuchtigkeit zu erhalten" , erklärt die Expertin. "Mittlerweile gibt es auch Bohnen in Gläsern zu kaufen. Aber auch das ist nur gut, wenn das Glas ein Mehrweg-Glas ist. Einweg ist immer ein Problem" . Es komme daher immer auf die Art der Verpackung an.

Verpackungen machen die Produkte länger haltbar