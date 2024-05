Weniger Lebensmittel verschwenden: Wie geht das?

WDR 5 Morgenecho - Interview. . 07:22 Min. . Verfügbar bis 02.05.2025. WDR 5.

Jedes Jahr landen tonnenweise Lebensmittel im Müll. Der Tag gegen Lebensmittelverschwendung will dafür Bewusstsein schaffen. Was also tun? Marketingforscherin Johanna Gollnhofer hat Tipps, was man im Alltag gegen Lebensmittelverschwendung tun kann.

