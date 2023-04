Inflation in NRW sinkt etwas - aber Lebensmittel bleiben teuer

Stark verkürzt ließe sich sagen, dass die Fahrt mit dem Auto zum Supermarkt dank sinkender Kraftstoffpreise günstiger geworden ist; der dortige Einkauf das Portemonnaie der Kunden im April inflationsbedingt aber deutlich härter trifft als ein Jahr zuvor. In Zahlen ausgedrückt: um 17,6 Prozent härter. Wer etwa Möhren (plus 68,8 Prozent), Quark (65,6), Sahne (45,6), Brot (21,5) oder Gemüse (16,9) in den Einkaufswagen packt, spürt dies besonders deutlich.

Während beispielsweise die Kraftstoffpreise um knapp zehn Prozent nach unten gingen, gelten Nahrungsmittel als Preistreiber. Im Vergleich zum April 2022 kosteten sie ein Jahr später 17,6 Prozent mehr. Damit ist die Verteuerung der Lebensmittelpreise mehr als zweimal so hoch wie die Gesamtinflation.

Anstieg der Verbraucherpreise schwächt sich ab