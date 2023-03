Video starten, abbrechen mit Escape Lawrow auf Konferenz ausgelacht 00:21 Min. . Verfügbar bis 04.03.2024.

Publikum lacht Lawrow aus - wegen Äußerung zum Ukraine-Krieg

Stand: 04.03.2023, 09:07 Uhr

Das wird dem russischen Außenminister Sergej Lawrow wohl auch nicht allzu häufig passieren: Als er am Freitag auf einer Konferenz in der indischen Hauptstadt Neu Delhi - auf Englisch - erneut den Westen für den Krieg in der Ukraine verantwortlich machte, wurde er durch Gelächter aus dem Publikum unterbrochen.