Spenden für die Ukraine: Schüler brauchen dringend Laptops

Welche Spenden werden gebraucht und für wen?

Es geht konkret um Laptops, Smartphones und Tablets. Laptops gehören den ukrainischen Behörden zufolge zu den am dringendsten benötigten Gütern in dem Land. Die Geräte sollen vor allem an Schulen, Krankenhäuser und Behörden gehen.

Millionen von Menschen seien wegen des Kriegs vertrieben worden und auf das Internet angewiesen für ihre Arbeit und für Bildung. Schätzungsweise 200.000 Schülerinnen und Schüler müssten wegen des Kriegs aus der Ferne unterrichtet werden.

Wer kann spenden - und wohin schickt man die Geräte?

Spenden können alle, die ein Laptop, Tablet oder Smartphone haben, das sie nicht mehr brauchen. Voraussetzung ist, dass es funktioniert. Super wäre laut der EU-Initiative, wenn auch ein funktionierendes Ladegerät dabei ist. Im Notfall geht es aber auch ohne.

Privatpersonen können ihre Laptop-Spende im Moment nur direkt im Büro von Digitaleurope in Brüssel abgeben. Ein Paket packen und das nach Brüssel schicken geht aber auch. Die Adresse: DIGITALEUROPE offices, Rue de la Science 14, 7th floor, Bruxelles, Belgien.

Auch Unternehmen sind zu Spenden aufgerufen. Bei größeren Spenden können sie sich direkt an die EU-Kommission wenden.

Wie ist die Aktion organisiert?

Für die Initiative "Laptops für die Ukraine" arbeitet die EU-Kommission eng mit dem Ministerium für Digitale Transformation in der Ukraine zusammen. Koordiniert wird die Spendenaktion über das EU-Katastrophenschutzverfahren. Das hat die EU-Kommission vor mehr als 20 Jahren für die schnelle Hilfe im Katastrophenfall gegründet.

Wo die Laptops, Tablets oder Smartphones am dringendsten gebraucht werden, das entscheidet das Ministerium in der Ukraine. Die gespendeten Geräte sollen vor allem in die am stärksten vom Krieg betroffenen Regionen im Land transportiert werden.

Aber bitte: natürlich keine kaputten Laptops spenden

Wichtig dabei ist: Es helfen natürlich nur Geräte, die noch funktionieren, und keine kaputte Technik. Die Initiative schreibt auf ihrer Webseite, welche Standards die Geräte zumindest erfüllen müssen: Man müsse sie auf jeden Fall anschalten können. Bei Smartphones und anderen Geräten mit Touchscreen müssten die Batterie und der Bildschirm funktionieren, bei Laptops zusätzlich auch die Tasten.

Auch noch wichtig ist: Die Initative bittet, vor der Spende persönliche Daten von den Geräten zu entfernen.