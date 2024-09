Chaos im Landtag in Thüringen: Jurist Steinbeis zur Strategie der AfD

Nach einer chaotischen ersten Sitzung des Thüringer Landtags soll der Verfassungsgerichtshof am Freitag entscheiden, wie es weitergeht. Das Parlament in Erfurt rutscht damit vorübergehend in eine Krise. Denn ohne einen Landtagspräsidenten ist es fast vier Wochen nach der Landtagswahl nicht voll arbeitsfähig. Gesetzlich vorgeschrieben ist, dass sich der Landtag innerhalb von 30 Tagen nach der Landtagswahl konstituiert.

In den Mittelpunkt rückte am Donnerstag die Rolle des Alterspräsidenten: Dabei handelt es sich traditionell um den an Lebensjahren ältesten Teilnehmer der Versammlung. Er hat die Aufgabe, die Sitzung so lange zu leiten, bis ein Präsident gewählt wurde. In diesem Fall war der Alterspräsident der AfD -Politiker Jürgen Treutler.