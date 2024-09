Wären "Thüringer Verhältnisse" auch in NRW möglich?

Ein Alterspräsident von der AfD , der Abgeordnete ruppig zurechtweist. Sitzungsunterbrechungen, Ordnungsrufe und am Ende eine Klage vor dem Thüringer Verfassungsgerichtshof. Die konstituierende Sitzung des Landtags in Thüringen stellt wohl ein Novum in der deutschen Parlamentsgeschichte der letzten Jahrzehnte dar. Wäre Ähnliches eigentlich auch in NRW möglich?

Zwar ist die AfD laut Umfragen weit entfernt davon, in NRW stärkste Partei zu werden wie in Thüringen, dennoch lohnt ein Blick darauf, ob die parlamentarische Demokratie in Nordrhein-Westfalen auf solche Krisen vorbereitet ist.