NRW ist Spitzenreiter bei Zuzahlungen für Pflegeheime

Anstieg trotz Entlastungszuschlägen

Seit 2022 gibt es neben den Zahlungen der Pflegekasse auch Entlastungszuschläge. Sie wurden zwar nach einer Reform der Bundesregierung zum 1. Januar 2024 erhöht, reichen aber nicht aus, um die Steigerungen abzufangen. Denn, so der VDEK, die hohen Personalkosten schlagen bei der Zuzahlung ins Kontor.

So seien die Zuzahlungen für die reine Pflege im bundesweiten Schnitt auf 1.426 Euro gestiegen. Im Vorjahr seien es im Vergleichszeitraum 1.295 Euro gewesen. Aber auch Unterkunft und Verpflegung seien teuer geworden, hier sei ein Anstieg im Bundesschnitt von 888 Euro auf 955 Euro zu verzeichnen.

NRW seit Jahren in der Spitzengruppe

Es ist keine Überraschung, dass Nordrhein-Westfalen in der Spitzengruppe der Zuzahlungskosten ist - so ist es seit Jahren, mit jeweils unterschiedlichen Platzierungen. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann ( CDU ) betonte immer wieder, dass das Lohnniveau in NRW höher sei und Nordrhein-Westfalen eben auch eine Spitzenposition beim Personaleinsatz und der Fachkräftequote aufweise.