Steigende Heimkosten: "In Deutschland bleibt niemand unversorgt"

Stand: 18.07.2023, 15:39 Uhr

Zuletzt sind die Kosten für Pflegeheime deutlich gestiegen - auch in NRW. Was passiert, wenn ich pflegebedürftig werde, aber mir den Heimplatz nicht leisten kann? In Deutschland landet niemand auf der Straße, versichert ein Experte.

Von Oliver Scheel