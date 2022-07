Die Kosten für Pflegebedürftige in der stationären Pflege sind in NRW mit am höchsten. Das geht aus einer aktuellen Erhebung des Verbandes der Ersatzkassen ( vdek ) hervor. Nur in Baden-Württemberg liegen die Kosten noch etwas höher. Während der zu zahlende Eigenanteil (ohne Zuschüsse gerechnet) im Bundesdurchschnitt 2.248 Euro beträgt, müssen in NRW Pflegebedürftige für ihren Aufenthalt in einer stationären Einrichtung im Schnitt 2.587 Euro zuzahlen - Monat für Monat.

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann ( CDU ) macht dafür unter anderem das im Vergleich zu anderen Bundesländern höhere Lohnniveau verantwortlich. Außerdem weise NRW "im bundesweiten Vergleich eine Spitzenposition beim Personaleinsatz im Bereich 'Pflege und Betreuung' und bei der Fachkräftequote auf" , so Laumann in seiner Antwort auf eine kleine Anfrage der SPD -Fraktion.

Viele tarifgebundene Einrichtungen in NRW

Das bestätigt auch die AOK . "Insbesondere haben wir im Bundesvergleich in Nordrhein-Westfalen den dritthöchsten Anteil an Fachkräften festzustellen, was ebenfalls zu höheren Durchschnittsentgelten führt" , teilt die Krankenkasse auf Nachfrage mit. Nach Angaben der AOK lag der Anteil an tarifgebundenen Einrichtungen in freigemeinnütziger und öffentlicher Trägerschaft schon im Jahr 2017 in NRW bei 71,2 Prozent, bundesweit aber nur bei knapp über 60 Prozent. "Eine vergleichbare Gemengelage ist nur noch in Baden-Württemberg anzutreffen" , so die Krankenkasse.

So berechnet sich der Eigenanteil