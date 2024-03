Ankerprojekte sollen Strukturwandel im Rheinischen Revier vorantreiben

Bereits in knapp sechs Jahren soll Schluss sein mit der Braunkohleförderung im Rheinischen Revier, das sich komplett neu erfinden muss. Auch um die abstrakte Vokabel " Strukturwandel " greifbarer zu machen, haben sich das Land und Vertreter der Region auf 19 sogenannte Ankerprojekte verständigt.

Sie sollen verstärkt vorangetrieben werden und in den nächsten drei bis fünf Jahren sichtbar machen, " wo die Reise hingeht ", wie es NRW -Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne) am Montag in Jülich formulierte. Sie traf sich dort mit Landräten, Bürgermeistern und Vertretern der Zukunftsagentur Rheinisches Revier.

Modellpapierfabrik in Jülich

Mona Neubaur in Jülich

Neubaur sprach von einem " großen Hebel ", mit dem die Ankerprojekte " Strahlkraft entwickeln sollen ". Als Beispiele nannte sie den " Brainergy Park " in Jülich, in dem 4.000 bis 5.000 neue Arbeitsplätze entstehen sollen.

Mit der Modellpapierfabrik in Jülich soll die " modernste Papierindustrie Europas " entstehen, wie Neubaur das ambitionierte Ziel formulierte. Bis 2045 soll eine klimaneutrale Papierfertigung aufgebaut werden, die im Vergleich zur bisherigen Produktion 80 Prozent des Energiebedarfs in der Fertigung einsparen will. Denn die Papierindustrie gehört zu den energiehungrigen Zweigen der Wirtschaft und verbraucht 6,7 Prozent des gesamten Energieverbrauchs der deutschen Industrie. Pro Tonne Papier werden aktuell 610 Kilogramm CO2 ausgestoßen.

Die Modellpapierfabrik gehört zu den Projekten, die schon länger in Planung sind und nun den Status " Ankerprojekt " erhalten haben. Nach Auskunft von Thomas Hissel, Erstem Beigeordneten der Stadt Düren, " stehen die Bagger schon bereit " für den Baubeginn.

Ankerprojekte "im Schaufenster"