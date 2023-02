Flüchtlinge in NRW: Wüst fordert mehr Unterstützung von Faeser

"In höchstem Maße unbefriedigend": Wüst wird deutlich

Der dreiseitige Brief, den Wüst am Donnerstag an Faeser schrieb, ist überaus deutlich verfasst. Wüst fordert darin vor allem mehr Geld vom Bund. 2022 und 2023 gebe NRW für die Aufnahme und Unterbringung von Geflüchteten jeweils über drei Milliarden Euro aus. Dass der Bund sich in diesem Jahr daran nur zu einem Fünftel beteilige, "reiche bei weitem nicht aus".

Außerdem hätten vom Bund versprochene Mittel die Länder und Kommunen noch nicht erreicht oder die gesetzlichen Grundlagen dafür seien noch nicht geschaffen worden. Das findet Wüst " in höchstem Maße unbefriedigend" . Deshalb befürchte er, "dass Länder und Kommunen die Grenzen ihrer Belastbarkeit schon bald erreicht haben werden und weiterer Unterstützung des Bundes bedürfen".

Denn der Krieg in der Ukraine dürfte noch länger andauern und noch deutlich mehr Menschen aus der Ukraine fliehen. Diese Warnung hatte Wüst auch schon Ende Januar und immer wieder 2022 vorgetragen, auch andere Bundesländer haben sich zuletzt ähnlich geäußert.

Wüst: Immobilien vom Bund sind häufig unbrauchbar

Insgesamt sind in ganz Deutschland etwa eine Million Menschen aus der Ukraine angekommen. Wüst schreibt in dem Brief auch, dass vom Bund bereitgestellte Immobilien zur Flüchtlingsunterbringung häufig unbrauchbar seien. Faeser solle auf die zuständigen Behörden einwirken, damit die "Bereitstellung tatsächlich nutzbarer Kapazitäten" veranlasst werden könne.

Damit spielt Wüst den Ball weiter Richtung Berlin - denn über die Frage, ob das Land NRW nicht auch selbst mehr Plätze für Flüchtlinge zur Verfügung stellen kann, wird seit Monaten diskutiert.

Land stellt 30.000 Plätze, Kommunen wollen 80.000

Mitte November beispielsweise hatte sich Wüst mit Vertretern der kommunalen Spitzenverbände getroffen. Wüst hatte damals angekündigt, die Plätze in NRW auf 30.000 aufzustocken. Essens Bürgermeister Thomas Kufen lobte das Vorhaben zwar, sprach aber von einem Bedarf von 70.000 landeseigenen Plätzen. 2015 und 2016, auf dem Höhepunkt der Flüchtlingswelle, habe das Land 80.000 Plätze zur Verfügung gestellt.

Inzwischen hat das Land zwar fast die angekündigten 30.000 Plätze in den Landeseinrichtungen geschaffen, aber das scheint nicht zu reichen. Kommunen oder Städte- und Gemeindebund warnen seit Monaten vor einer zu hohen Belastung. Laut einer Westpol-Umfrage nutzen immer mehr Kommunen auch Turnhallen als Flüchtlingsunterkünften, um überhaupt Flüchtlinge noch aufnehmen zu können.

Kritik von der SPD - Brief kurz nach Faeser-Ankündigung

Die SPD-Opposition im NRW-Landtag kritisiert die schwarz-grüne Landesregierung dafür, es den Kommunen zu schwer zu machen, Flüchtlinge unterzubringen.

Bundesinnenministerin Faeser hatte vor wenigen Tagen angekündigt, bei der hessischen Landtagswahl als SPD-Spitzenkandidatin kandidieren zu wollen. Bundesinnenministerin will sie vorerst bleiben. Vor allem aus der CDU hatte es Kritik daran geben, dass sich der Wahlkampf nicht mit den anspruchsvollen Aufgaben als Bundesinnenministerin vereinbaren lasse, unter anderem bei der Unterbringung von Flüchtlingen.