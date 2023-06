Wüsts Fernbeziehung – wie der Ministerpräsident Japan entdeckt

"Hab’ aktuell nur eine Ambition"

Eigentlich, so heißt es, machen Ministerpräsidenten keine Neben-Außenpolitik. Das ist Sache des Bundes. "Genau mein Satz" , sagt auch Wüst. Er möchte lieber von "Standortpolitik" sprechen. Und doch weiß er natürlich, dass, wer als Politiker hoch hinaus will, auch die internationale Bühne beherrschen muss. Es dürfte ihm zumindest schmeicheln, dass sein Name inzwischen öfter genannt wird, wenn es um eine mögliche Kanzlerkandidatur der Union geht. Das besagt aber noch nichts darüber, ob er das wirklich will. "Ich hab’ aktuell nur eine Ambition, mich voll reinzuhängen dafür, dass es Nordrhein-Westfalen gut geht" , sagt er in Osaka. Und dazu gehöre auch, "unsere Interessen im Ausland zu vertreten."

Reisen bildet, heißt es. Vor allem in einem Land, das sehr traditionell geprägt ist, große kulturelle Unterschiede zu Deutschland aufweist und in dem viel Wert auf die äußere Form gelegt wird. Etwas steif und bürokratisch geht es hier für deutsche Maßstäbe bisweilen zu. Insofern ist dieser Trip für einen Handlungsreisenden am Ende auch eine Schule der Diplomatie.