Wüst im Land der aufgehenden Solarkraft: Energieproduktion in Japan

Kombination ermöglicht Umstieg auf Wasserstoff

Für Grotholt machen es die Japaner richtig. In Deutschland wünscht er sich in der Debatte um die Energiewende mehr Offenheit für Blockheizkraftwerke. Denn in Verbindung mit Photovoltaik und Wärmepumpen erlaube diese Technologie, allmählich von Erdgas auf Wasserstoff umzusteigen. "Großkraftwerke sind in Kombination mit den Photovoltaik- und Windkraftanlagen oftmals nicht flexibel genug zu betreiben" , sagt er.

Neue Groß-Gaskraftwerke zu planen und genehmigen, dauere bis zu sechs Jahre, der Bau weitere zwei. "Besser wäre der Ausbau regelbarer, erneuerbarer Kraftwerkskapazität in dezentraler Form." Dafür sieht der Firmenchef derzeit in der deutschen Politik, die die Energiewende vor allem mit Strom bewerkstelligen will, wenig Verständnis.

Elektrolyseure erzeugen Wasserstoff

Algen als Energielieferant

Auch in Osaka, Japans zweitgrößter Stadt, geht es am Donnerstag vor allem um Wasserstoff. An der hiesigen Universität forschen Fachleute daran, wie sich aus Algen Wasserstoff gewinnen lässt. "Wir machen Grundlagenforschung" , sagt Professor Thomas Happe. Er kommt von der Ruhr-Uni Bochum und findet in Osaka optimale Bedingungen für die Photobiotechnologie.

Ein Kooperationsprojekt ganz nach dem Geschmack des Ministerpräsidenten, der sichtlich beeindruckt die High-Tech-Anlage bestaunt, mit der die Forschenden hier experimentieren.

Erstmal Windkraft statt Wasserstoff

Noch ist Wasserstoff in der Menge, in der er für die Energiewende gebraucht wird, nicht verfügbar. Vielleicht gelingt es in Osaka, einen Durchbruch zu erzielen. Das kann aber auch Thomas Happe nicht versprechen. Bis dahin kommt es auf die Technologie an, die da ist.

Im fernen Düsseldorf hatten kurz zuvor die Fraktionen von CDU und Grünen in Düsseldorf angekündigt, dass nun der pauschale 1000-Meter-Abstand für die Windkraft gestrichen wird, Photovoltaik auch auf Freiflächen kommen kann. Der Weg zur klimaneutralen Industrieregion ist noch weit, dagegen sind die 15 Stunden Rückflug aus Japan ein Klacks.

Über dieses Thema berichten wir am 09.06.23 bei WDR5 "Westblick".