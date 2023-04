Was will die Landesregierung gegen Einsamkeit tun?

Die SPD -Fraktion schickte deshalb einen langen Fragen-Katalog an die Landesregierung, um zu erfahren, was die Landesregierung zur Einsamkeits-Bekämpfung bisher schon in die Wege geleitet habe. Die 300 Seiten lange Antwort fasst die stellvertretende SPD -Fraktionsvorsitzende Lisa Kapteinat so zusammen: "Es ist ein einziger blinder Fleck“ . Bisher habe die Landesregierung nur eine konkrete Maßnahme umgesetzt: Es wurde eine Stabsstelle eingerichtet, zwei Vollzeitkräfte sollen sich um die Vernetzung von Projekten gegen Einsamkeit kümmern.

65 Handlungsempfehlungen

Dabei könne die Landesregierung auf gute Vorarbeit zurückgreifen, sagt Kapteinat. Im Frühjahr des vergangenen Jahres hat eine Enquete-Kommission des Landtags parteiübergreifend 65 Handlungsempfehlungen für den Kampf gegen Einsamkeit vorgelegt. Bisher gebe es aber noch keinen Plan, welche dieser Vorschläge Schwarz-Grün in die Tat umsetzen wolle, so die Kritik.