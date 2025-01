Doch müssten die nicht auch in einem Amt, dem LANUV , mit klar festgelegten Fachaufsichten zu erreichen sein? Die Fraktion der Grünen will das nach der Experten-Anhörung nochmal prüfen. Deutlich hörbar ist ihre Skepsis den Plänen der eigenen schwarz-grünen Regierung gegenüber. Verteidigt wird das Vorhaben im Ausschuss nur von der CDU . Ihr fachpolitischer Sprecher Ralf Nolten betont, wie wichtig für ein Ministerium ein eigenes Amt "im direkten Zugriff" ist, um schnell reagieren zu können – etwa beim Seuchenschutz.

Es ist in der Anhörung genau die Spaltung herauszuhören, die Schäfer Simon Darscheid und Forstmann Fred Josef Hansen so fürchten: Die in Umweltschützer und Landnutzer.

Landwirtschaftsministerin Gorißen sagt Interview ab

Verbraucherschutz- und Landwirtschaftsministerin Silke Gorißen (CDU) möchte kein Interview zum neuen Amt geben. Schriftlich teilt ihr Haus mit: Der "fachlich klare Fokus " auf Verbraucherschutz, Tierseuchenbekämpfung und Tierwohl stärke die Kompetenz und erhöhe die Reaktionsfähigkeit in Krisen.

Silke Gorißen, Landwirtschaftsministerin NRW

Verkehrs- und Umwelt-Minister Oliver Krischer (B'90/Die Grünen) verteidigt die Aufspaltung im Interview. Er freut sich, dass er die Verwaltung des Nationalparks im verbliebenen Teil seines Amtes dazubekommt. Und überhaupt – auch dass er Umweltschutz in Reinkultur vertreten kann, ohne schon Kompromisse mit der Landwirtschaft mitdenken zu müssen: " So kann ich konsequenter Umweltschutzpolitik machen ".



Nur: Genau dadurch entstehen die Gräben, die Schäfer Simon Darscheid beklagt. Er sieht sich und seine Schafe zugleich als Nutzer und Schützer der Umwelt. "Es wird doch immer gesagt, Landwirtschaft und Naturschutz sollen in Einklang gebracht werden" , sagt er. Dass NRW sich auf Ministeriumsebene und bald vielleicht auch auf Ämterebene davon verabschiedet – für ihn ist das ein Rückschritt.

Und es kostet ihn Zeit. Um seine Schafe zu schützen, von denen der Wolf längst weiß, wo sie stehen.

Unsere Quellen:



Ausschuss-Sitzung im Landtag

Stellungnahmen der Sachverständigen

Interviews und Hintergrundgespräche

Ministerien und Landesamt

