1.700 US-Firmen in NRW

Ein Unruhefaktor auch für NRW. Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne) sorgte sich im Kölner Stadt-Anzeiger: "In Trumps Legislatur haben wir erlebt, wie viel an guten transatlantischen Kontakten, Formaten und Austausch schlicht mutwillig zerstört wurde.“ Für die nötige internationale Zusammenarbeite brauche es niemanden, der nur auf Populismus, Spaltung und Protektionismus setze.

Für das größte Bundesland steht einiges auf dem Spiel: 2023 exportierten Unternehmen von Rhein und Ruhr nach Infos des Statistischen Landesamts Waren im Wert von gut 15,5 Milliarden Euro in die USA - chemische und Pharma-Erzeugnissen, Maschinen, Stahl, Dienstleistungen.

Zugleich machen mehr als 1.700 US-Konzerne hierzulande Geschäfte – ob Ford in Köln, 3M in Neuss, Coca Cola und Co. Mit über drei Milliarden Euro tätigt Microsoft die größte Einzelinvestition der Unternehmensgeschichte in Deutschland: für ein KI-Rechenzentrum im Rheinischen Revier.

Viermal so viele Exporte wie nach China

Die USA sind einer der wichtigsten Wirtschaftspartner, weiß der Geschäftsführer des Zentrums für Innovation und Technik in NRW ZENIT, Hans Stein. "Die Exporte liegen auf Platz drei nach den Niederlanden und Frankreich und die Importe auf Platz vier" , sagt der langjährige Leiter der NRW-Landesvertretung in Brüssel. "Die NRW-Unternehmen exportieren viermal soviel in die USA wie nach China. Das macht deutlich wie wichtig die Wahl an dieser Stelle ist" , so Stein.

Hans Stein

Nach Umfragen der Industrie- und Handelskammern rechnet ein Großteil der NRW-Unternehmen mit negativen Folgen der Wahl. Auf der einen Seite ein gegen deutsche Importe pöbelnder Republikaner Donald Trump, der damit droht, Einfuhren Made in Germany mit heftigen Strafzöllen zu belegen. Auf der anderen Seite eine Demokratin Kamala Harris ohne klar erkennbares Wirtschaftsprofil.

Doch ganz gleich, ob Trump oder Harris – es werde härter für die NRW-Wirtschaft, sagt Stein: "Mit Blick auf Wirtschaft wird es auch kein Schmusekurs mit einer möglichen Präsidentin Kamala Harris". Auch Joe Biden habe nicht die Maßnahmen zurückgedreht, die Donald Trump damals als Präsident mit eingeführt hat.

Ameria first - soft oder hart

America First auf demokratisch – softer verpackt aber wirksam. So hat Biden mit einer 430 Milliarden schweren Subventionsspritze, dem Inflation Reduction Act, schon einige deutsche Unternehmen in die USA gezogen. Jetzt schon sind sie der drittgrößte ausländische Arbeitgeber in den USA.

Rasmus Beck, Duisburg Business und Innovation

Ein Präsident Trump werde darauf drängen, dass noch mehr Produkte direkt in den USA produziert werden, statt sie – etwa in Deutschland - zu fertigen, glaubt auch Unternehmensberater Rasmus Beck, Geschäftsführer von Duisburg Business und Innovation. "Wir haben hier eine ambivalente Situation" , sagt er. Sowohl ein Präsident Trump als auch eine Präsidentin Harris würden sich mehr auf den asiatischen Raum konzentrieren und die amerikanischen Interessen wahrnehmen.

"Sie werden sich stärker darauf konzentrieren, dass es eine Re-Industrialisierung in den USA selbst gibt" , meint Beck. "Und dass natürlich ausländische Produkte, dort, wo sie gebraucht werden, weiter importiert werden. Aber dort, wo sie dann eben durch amerikanische Produkte ersetzt werden können, auch natürlich besteuert werden."

Gelassener Blick auf Drohgebärden