Tönnies-Mitarbeiter berichtet über Corona-Verstöße im Mai

Die Staatsanwaltschaft ermittelt bereits seit einigen Tagen gegen Tönnies unter anderem wegen des Verdachts auf Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz. Auch ein Video aus der Tönnies-Kantine, das nach Angaben der Firma Ende März 2020 enstanden sein soll, weckte Zweifel am Vorgehen des Fleischkonzerns in der Pandemie. Tönnies verweist immer wieder darauf, alle Regeln einzuhalten. Firmenchef Clemens Tönnies sprach am Samstag davon, man habe alles ima Mai "hervorragend gemanaged."

Sonderrolle für Tönnies wegen Versorgungsauftrag