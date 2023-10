Cum-Ex und OVG: Justizminister Limbach muss sich erneut erklären

SPD sieht "irritierendes Näheverhältnis

Seitdem steht der Verdacht im Raum, der Minister wäre befangen gewesen. Die SPD -Fraktion sieht ein "irritierendes Näheverhältnis" . In einer Kleinen Anfrage an die Landesregierung, die dem WDR vorliegt, will die Opposition deshalb wissen, ob es zum schwarz-grünen Koalitionsvertrag "eine mündliche oder schriftliche Nebenabrede zwischen CDU und Grünen über eine Neubesetzung der Stelle" gab? Falls es so eine Nebenabrede gab, möchte die SPD-Fraktion wissen: "Mit welchen Mitgliedern der Landesregierung hat sich der Minister der Justiz im Zuge des Besetzungsverfahrens über den Prozess und seine Entscheidung zu welchem Zeitpunkt ausgetauscht?"

Auch wenn Justizminister Limbach sich am Donnerstag umfassend zu "Cum-Ex" erklären kann - die Fragen rund um die Leitung des OVG werden ihn noch länger beschäftigen.