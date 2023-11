Cum-Ex: Land NRW soll Bankier Olearius Entschädigung zahlen

Genaue Quelle bei den Ermittlungsbehörden unbekannt

Konkret ging es bei dem Verfahren vor dem Landgericht Köln um die Weitergabe von Olearius Tagebüchern an Journalisten. Diese spielen im Cum-Ex-Skandal immer wieder eine Rolle. Nach Recherchen mehrerer Medien hat Olearius dort unter anderem Gedanken zu Treffen mit dem damaligen Ersten Bürgermeister aus Hamburg und heutigem Kanzler Olaf Scholz ( SPD ) notiert – dies wurde der Öffentlichkeit erst durch die Medienberichte über die Tagebücher bekannt.

Weil der Inhalt von Tagebüchern aber aus Ermittlerkreisen an die Journalisten gelangt sein musste, wollten Olearius Anwälte Entschädigung vom Land haben, Vor dem Landgericht Köln bekamen sie nun in erster Instanz Recht. Die Kammer war sich sicher, dass die Quelle auf Seiten der Ermittlungsbehörden zu suchen ist.

Dieses Durchstehen sei aber rechtswidrig gewesen, die Beamten hätten eine Amtspflicht verletzt. „Das beklagte Land trifft die Pflicht, sensible Daten so aufzubewahren, dass sie vor einem unbefugten Zugriff geschützt sind “, heißt es in dem Urteil, das dem WDR vorliegt. Wer genau die undichte Stelle war, konnte das Gericht nicht herausfinden.

Ermittlungen nach undichter Stelle ohne Ergebnis

Aus dem gleichen Grund hatte die Staatsanwaltschaft Bonn im vergangenen Jahr bereits ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt geführt und eingestellt. Damals ging es darum, welche konkrete Person die Tagebücher weitergegeben hatte. Die Ermittler aus Bonn fanden sie aber nicht. Dass die Veröffentlichung durch die Medien aber rechtmäßig war, hatte der Bundesgerichtshof im Frühjahr festgestellt.