Alte Wälder in NRW wachsen

Stürme, Dürre und Borkenkäfer - alles Folgen des Klimawandels, die dem heimischen Wald zusetzen. Jahr für Jahr vermeldet der Waldzustandsbericht NRW weitere traurige Nachrichten über kahl werdende Baumwipfel, zu abertausenden abgestorbenen Fichten und ausgetrocknete Böden.

Alle zehn Jahre gibt es dann die sogenannte Bundeswaldinventur. Im Unterschied zum Waldzustandsbericht, bei dem stichprobenartig einzelne Bäume untersucht werden, soll die Bundeswaldinventur laut Bundeslandwirtschaftsministerium "einen Gesamtüberblick über die großräumigen Waldverhältnisse und forstlichen Produktionsmöglichkeiten " liefern. Wichtigste Parameter dabei: Waldfläche, Eigentumsarten, Baumartenverteilung, Alter, Vorrat, Nutzung, Struktur, Mischung, Totholz.

Wald funktioniert nicht mehr als Klimaschützer

2024 ist es wieder so weit: NRW-Landwirtschaftsministerin Silke Gorißen (CDU) stellte am Donnerstag die Ergebnisse für NRW vor. Sie hatte dazu in den Wald bei Arnsberg geladen. Zusammengefasst: Der Wald in Nordrhein-Westfalen ist vielfältiger geworden, es gibt zunehmend mehr Laubbäume. Gleichzeitig hat sich der Wald in den vergangenen Jahren aufgrund der Klimakrise von einem Kohlenstoff-Speicher zu einer Kohlenstoff-Quelle gewandelt. Seit 2017, so die Erkenntnis, tragen die deutschen Wälder durch die enormen klimabedingten Schäden nicht mehr zur Speicherung des klimaschädlichen Treibhausgases CO2 bei.

Die gute Nachricht: Die Menge an Totholz ist um ein Drittel gegenüber der letzten Inventur gestiegen. Mit der Zunahme an alten und dicken Bäumen gebe es außerdem auch mehr ökologisch wertvolle Mikrohabitate an diesen Bäumen, heißt es. Außerdem seien die Wälder mit einer größeren Baumartenmischung vielfältiger geworden.

Der Inventurbericht datiert auf das Jahr 2022, wurde aber erst Anfang Oktober von Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) in Berlin vorgestellt. Jetzt sind auch die Daten für NRW ausgewertet.