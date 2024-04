Baumprämie soll wieder fließen

Anträge können wieder gestellt werden

Jetzt dürften Waldbesitzer beruhigt sein: Am Dienstag gab das Ministerium bekannt, dass die sogenannte Wiederbewaldungsprämie wieder aufgenommen würde. Die "Sichtung" sei zum 10. April abgeschlossen worden.

Alle rund 800 Anträge, die bis Ende März vorlagen, könnten nun weiterbearbeitet und auch bewilligt werden, wenn sie den Förderkriterien entsprechen. Insgesamt handele es sich um ein Fördervolumen von rund zwölf Millionen Euro. Auch weiterhin können laut Ministerium Anträge gestellt werden.

Nach Angaben des Landesbetriebs Wald und Holz NRW liegt die Wiederbewaldungsprämie für 400 "gleichmäßig verteilte" Pflanzen bei 800 Euro je Hektar. Die Baumarten müssten "standortgerecht und laut Waldbaukonzept NRW zum Anbau empfohlen sein".

"Klimaangepasste" Bäume

Einschließlich der für die Pflanzsaison 2024 bereits in 2023 bewilligten Förderanträge flossen in diesem Jahr nach Angaben des Landes bereits rund 22 Millionen Euro an Waldbesitzende. Der Wiederaufbau der von Stürmen, Trockenheit und dem Borkenkäfer gebeutelten Wälder durch "klimaangepasste" Bäumen sei ein wichtiges Ziel der Landesregierung, hatte ein Sprecher im März gesagt.