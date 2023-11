Waldzustand: Dem Patienten geht es weiter schlecht

Eichen in Not – alle Bäume mit Durst

Große Sorgen macht sich das Landwirtschaftsministerium um die Eichen. Sie leiden unter Eichen-Wickler und –Prachtkäfer. Die Trockenheit der vergangenen Jahre hat allen Bäumen zugesetzt. Die Feinwurzeln seien durch die Dürre eingegangen – die müssten sich erst wieder entwickeln.

Ein Borkenkäfer

So nutze den Bäumen das in den oberen Erdschichten angekommene Wasser nichts, erklärte Ralf Petercord, Referatsleiter Waldbau im Landwirtschaftsministerium. " Im Moment ist es so: Wir haben viel Wasser im Boden, aber keine Wurzeln, die das aufnehmen können ." Auch die Pilzkulturen im Boden müssten sich erst wieder erholen, bis bei den Bäumen eine Verbesserung sichtbar werde. Allerdings unter der Voraussetzung, dass die Witterung auch in den kommenden Jahren wieder nasser sei.

Waldumbau

Insgesamt, so will es Landwirtschaftsministerin Silke Gorißen, müsse der Wald in NRW umgebaut werden – von Monokultur zum Mischwald. Und hier auch durchaus mit heimischen Arten, allerdings aus trockeneren Gegenden, wo sich die Bäume schon an trockeneres Klima gewöhnt sind und bessere Aussichten hätten, damit klar zu kommen. Auch exotischere Baumarten werde man ausprobieren.