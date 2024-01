NRW will mehr Vollsperrungen - damit der Verkehr fließen kann

Zügige Arbeiten durch Vollsperrungen

Damit es trotzdem etwas schneller geht, hat Krischer unter Punkt 9 seiner "Sanierungsoffensive" für die Bundes- und Landstraßen extra auch Vollsperrungen aufgenommen. Die Idee dahinter: Wenn Straßen komplett gesperrt sind, können sie schneller saniert werden. Und wenn einzelne Baustellen schneller abgearbeitet werden, können insgesamt mehr davon geplant werden.

ADAC-Verkehrsexperte Suthold hält das für einen vernünftigen Ansatz. Voraussetzung wäre aber eine gute Kommunikation, betont er. Autofahrer müssten wissen, welche Routen sie nehmen können - und auch die Anwohner an den Ausweichrouten müssten gut informiert werden, so Suthold. Die würden während der Sperrung zwar stärker belastet, dafür könnte die Maßnahme aber auch schneller abgeschlossen werden.

Sperrungen teilweise alternativlos

Bei vielen Projekten sieht der Verkehrsexperte gar keine Alternativen zur Vollsperrung. So hätten sich in den letzten Jahren etwa Arbeitsschutzregeln derart verändert, dass vielerorts einspurige, zu enge Baustellen gar nicht mehr eingerichtet werden könnten. "Auf Landstraßen ist das ein riesengroßes Problem" , so Suthold.

Dass Vollsperrungen Baumaßnahmen beschleunigen können, hat man in NRW für die Autobahnen schon früh erkannt, etwa bei der Sperrung der A40 bei Essen im Jahr 2012. Die hatte zwar mehrere Monate angedauert, dafür konnten aber in einem Rutsch Brücken und Tunnel saniert werden. Und es sollte nicht die einzige Vollsperrung dieser so wichtigen Verkehrsader bleiben.