Verkehrsinfrastrukturfonds: Länder greifen Wissing unter die Arme

Zwei Tage lange trafen sich in Duisburg die Länder-Verkehrsminister zu ihrer Konferenz unter dem Vorsitz von NRW -Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne). Das wichtigste Ergebnis: Die Länder haben einstimmig beschlossen, einem milliardenschweren Verkehrsinfrastrukturfonds auf die Beine zu helfen. Eine Kommission, an der sich die Länder, aber auch der Bund beteiligen sollen, erhält den Auftrag, in den nächsten Monaten offene Fragen zur Umsetzung zu klären.

Ziel ist, dass die nächste Bundesregierung - der reguläre Wahltermin für die Bundestagswahl ist am 28.09.2025 - den Fonds mit in die Koalitionsverhandlungen einbeziehen kann. Dieser solle dann schnell in der nächsten Legislaturperiode umgesetzt werden. Alle 16 Fachministerinnen und -minister waren sich einig, dass dringender Handlungsbedarf besteht.