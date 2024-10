DGB NRW: Geld für Investitionen ist da - trotz Schuldenbremse

Für die Vorsitzende des DGB -Landesverbands NRW , Anja Weber, ist die betriebliche Situation in NRW " dramatisch " und deutlich zugespitzter als im Vergleich zum Vorjahr: "Fast täglich sind wir mit Betriebsschließungen konfrontiert. " Grund genug für den Gewerkschaftsbund, seiner Studie zu Investitionen der öffentlichen Hand aus dem letzten Jahr ein Update zu verpassen: "Investitionsnotstand in NRW beenden! Nordrhein-Westfalen muss Sackgassen vermeiden und finanzpolitische Handlungsfähigkeit zurückgewinnen" - so lautet der Titel der aktuellen Untersuchung, die der DGB-NRW am Dienstag in Düsseldorf vorstellte.