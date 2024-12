Massiver Betrug beim Deutschlandticket

Und der Betrug scheint sich zu lohnen. Westpol fragt alle Verkehrsbetriebe in NRW an, die das Deutschlandticket verkaufen. 49 der 59 angefragten Betriebe antworten. Das Ergebnis: Mehr als die Hälfte sind von Betrug betroffen – in unterschiedlichsten Größenordnungen. In Städten wie Essen und Aachen waren es nur wenige Fälle, in Duisburg und Wuppertal schon mehrere Hundert. Besonders betroffen sind zwei Betriebe aus Ostwestfalen mit jeweils über tausend Fällen. Zusammengefasst ergeben sich aus den Antworten in NRW mindestens 10.000 Betrugsfälle. Die Dunkelziffer ist vermutlich nochmal höher.