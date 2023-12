Pro-Palästina-Demos: Wie Querdenker und Verschwörungsanhänger den Protest nutzen

Eine Demonstration in Köln Ende Oktober, gut zwei Wochen nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel. Direkt neben dem Dom haben sich einige hunderte Menschen versammelt. Der Titel der Kundgebung: "Solidarität für Palästina". Eine Frau ergreift das Mikrofon und ruft: "Wir sind hier geknechtet durch unsere Regierung. Nicht nur in Deutschland, alle Regierungen weltweit."

Sie spricht von "13 Blutlinien, die über 8 Milliarden Menschen bestimmen". Die Menschen applaudieren. Die Rednerin ist Bianca Paffenholz, das bekannteste Gesicht aus der Kölner verschwörungsideologischen Szene. Zuletzt noch mit der Gruppierung "Köln ist aktiv" auf Corona-Demos, versucht sie heute mit dem Thema Palästina zu mobilisieren.

Antisemitische Verschwörungserzählungen auf Demos

Daniel Vymyslicki, NS-Dokumentationszentrum Köln

Daniel Vymyslicki war bei der Demonstration vor Ort, um antisemitische Vorfälle für das NS-Dokumentationszentrum Köln festzuhalten. Bei den "13 Blutlinien" handle es sich eindeutig um eine antisemitische Verschwörungserzählung: "Es ist die Vorstellung, dass einige wenige mächtige Familien die ganze Welt beherrschen. Solche Vorstellungen gab es schon im Nationalsozialismus."

Eine Corona-Leugnerin bei einer Pro-Palästina-Demo - das ist in den vergangenen Wochen immer wieder zu beobachten gewesen. Für das WDR-Magazin Westpol haben Reporterinnen das auf mehreren Demos in NRW dokumentiert. Die Recherchen zeigen, wie sich im Zuge des aktuellen Krieges in Nahost gerade neue Allianzen bilden.

Neue Allianzen - von Querdenkern bis zu Rechtsextremisten

Bei mehreren pro-palästinensischen Demonstrationen traten Menschen auf, die in der Corona-Leugner-Szene oder durch pro-russische Aufrufe bekannt sind, Verschwörungserzählungen und Desinformationen im Netz teilen oder seit Jahren vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft sind. Einige gehören Parteien wie der "Gerechtigkeitspartei" von Jürgen Todenhöfer, "Die Basis" oder "Aufbruch Frieden-Souveränität-Gerechtigkeit" an.

Daniel Vymyslicki vom Kölner NS-Dokumentationszentrum erklärt sich die neue Aktivität damit, dass andere Themen gerade nicht mehr ziehen: "Die Corona-Pandemie hat einfach nicht mehr die gesellschaftliche Relevanz, die sie zuvor hatte. Das ist jetzt der Versuch, neue Anhänger zu finden."

Israelhass als "Klebstoff"

Ein für ihn überraschender Schulterschluss: "In der Verschwörungstheorie-Szene in NRW haben wir seit der Corona-Pandemie eine große Nähe zur rechtsextremen Szenen. Insofern ist es eigentlich nicht natürlich, dass man sich für die Belange des palästinensischen Volkes einsetzt. Aber wir sehen, dass Israelhass, der meistens nur einen Antisemitismus verbirgt, auf beiden Seiten der Klebstoff ist, der diese verschiedenen Gruppierungen zusammenbringt."