Das bedeutet das Verbot von Hamas und Samidoun in NRW

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) schuf am Donnerstag gleich doppelt Fakten: Rund dreieinhalb Wochen nach dem Großangriff der Hamas auf Israel erließ sie ein Betätigungsverbot für die radikalislamische Palästinenserorganisation in Deutschland. Gleichzeitig ordnete sie die Auflösung der pro-palästinensischen Vereinigung Samidoun an.

Ihre Begündung: Hamas sei eine "Terrororganisation" , die das Ziel verfolge, "den Staat Israel zu vernichten" . Die Vereinigung Samidoun verbreite "als internationales Netzwerk unter dem Deckmantel einer 'Solidaritätsorganisation' für Gefangene in verschiedenen Ländern israel- und judenfeindliche Propaganda" . Samidoun glorifiziere außerdem verschiedene ausländische Terrororganisationen, unter anderem die Hamas.

Süßigkeiten zur Feier des Hamas-Überfalls

Schon seit einigen Jahren ist Samidoun in Deutschland aktiv - und Experten auch bekannt. Für die breite Öffentlichkeit aber trat die Organisation erstmals nach dem brutalen Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober in Erscheinung: Bei spontanen pro-palästinensichen Jubelfeiern einen Tag darauf in Berlin verteilten Samidoun-Mitstreiter Süßigkeiten.

Video starten, abbrechen mit Escape Pro-Palästinensische Demos in NRW Westpol. . DGS . Verfügbar bis 15.10.2028. WDR.

Samidoun in NRW bislang unter dem Radar

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) sprach vor wenigen Wochen noch davon, dass Samidoun in NRW "keine festen Strukturen" habe. Deswegen würde das Netzwerk hier auch nicht vom Verfassungsschutz beobachtet. Reul weiter: "Gruppen, die hier keine Aktivitäten entfalten, die nicht auf der Straße sind, die keine Anschläge ausführen, die sind natürlich auch nicht so relevant."

Samidoun-Demo in Köln am 15. April 2023

Dabei hatten sich noch im April Samidoun-Anhänger fahnenschwenkend zu einer Demo in Köln versammelt. Dass die Gruppierung seit Jahren in NRW aktiv ist und immer wieder Demonstrationen organisiert hat, zeigt schon ein Blick auf das Instagram-Profil der Organisation: Dort sind in einer eigenen Story alle NRW-Aktionen fein säuberlich dokumentiert.

Samidoun erzeugt ein Klima der Angst für Juden in NRW

Dem Verein Democ e.V. zufolge ist Samidoun mindestens seit 2018 in NRW aktiv, organisierte unter anderem 2021 eine später abgebrochene Pro-Palästina-Demo in Duisburg. "Die Aussage, dass Samidoun in NRW keine festen Strukturen hat, ist irreführend" , sagt Democ-Vorstandsmitglied Linus Kebba Pook. "Ja, hinter Samidoun steckt kein eingetragener Verein. Richtig ist aber, dass Samidoun ein Netzwerk vieler Personen ist, eher eine Kaderstruktur, die hier immer zu Events mobilisieren".

Samidoun erzeuge mit den Demonstrationen "ein Klima der Angst für Juden und Jüdinnen in NRW. Sie können sich nicht mehr sicher fühlen, wenn auf den Straßen der Terror der Hamas glorifiziert wird" , sagt Pook. Laut Jörg Rensmann von der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus in NRW (RIAS), wolle Samidoun mit Demonstrationen und Plakaten neue Anhänger gewinnen. Die Organisation setze sich mit Gewalt und Terror dafür ein, Israel durch einen palästinensischen Staat zu ersetzen.

Reul hatte Zweifel bei einem Verbot

NRW-Innenminister Reul hatte ein Verbot Samidouns vor wenigen Wochen noch angezweifelt. "Wenn heute alle wissen, dass die verboten werden sollen, warum haben sie das in letzten Monaten nicht gemacht?" Er sei "unsicher über die neue Situation. Aber wenn die Beweise da sind, dann bitte verbieten, kein Einwand!"

Pro-palästinensische Demo in Duisburg-Hochfeld am 09.10.2023

Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat nun Fakten geschaffen - offenbar sind genug Beweise da. Schon vor einigen Wochen hatte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im Bundestag ein Verbot der Hamas und Samidouns in Deutschland versprochen. Auch NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hatte ein Verbot gefordert, zuletzt in einer aktuellen Stunde im Landtag vergangene Woche.

Am Mittwochabend hatte auch Ron Prosor, israelischer Botschafter in Deutschland, im WDR Fernsehen ein schärferes Vorgehen gegen Samidoun in Deutschland gefordert: "Sie sind ein trojanisches Pferd der deutschen Demokratie."

Welche Konsequenzen hat das Samidoun-Verbot?

Während die Bundesregierung für die als ausländische Organisation operierende Hamas jetzt lediglich ein "Betätigungsverbot" in Deutschland erlassen konnte, gilt für Samidoun ein "Organisationsverbot". Das heißt, dass sämtliche Aktivitäten der Organisation und die Verwendung ihrer Kennzeichen verboten und damit strafbar sind. Eventuell vorhandenes Vermögen wird eingezogen, Internetauftritte und Aktivitäten in sozialen Medien werden verboten.