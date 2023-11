Lügde-U-Ausschuss: Innenminister Reul sagt zum ersten Mal aus

Es kommt nicht oft vor, dass ein Untersuchungsausschuss so lange wartet, bis der verantwortlicher Minister geladen wird. Normalerweise ist das der Moment, auf den eine Opposition nur gewartet hat. Doch im Fall des Untersuchungsausschusses zum Missbrauchsskandal von Lügde ist das anders.

„Wir haben angefangen, uns bei der Polizei immer weiter von unten nach oben zu arbeiten", sagt Jochen Klenner, CDU-Abgeordneter und Mitglied im Ausschuss, "erst die Polizei Lippe, dann Bielefeld. Und das ist jetzt genau der Zeitpunkt an dem der Innenminister befragt wird.“

Mehr als 130 Zeugen bisher befragt

Von unten nach oben, so hatten es die Abgeordneten des Untersuchungsausschusses im NRW-Landtag vereinbart, als der Ausschuss vor mehr als vier Jahren seine Arbeit aufnahm. Seitdem wurden mehr als 200 Zeugen befragt, die meisten aus der Polizei und aus Jugendämtern.

Bis auf kleinere Ausnahmen verzichteten die Abgeordneten dabei auf parteitaktische Spielchen und konzentrierten sich auf die Sache: das jahrelange Versagen der Behörden, Kinder vor sexueller Gewalt zu schützen und wie man so etwas in Zukunft möglichst verhindern kann.

SPD hat noch kritische Fragen

Unbestritten ist, dass Innenminister Reul bei der Polizei gleich mehrere sinnvolle Lehren aus dem Fall Lügde gezogen hat. Er hat das Personal für Missbrauchsermittlungen deutlich erhöht und dafür gesorgt, dass nicht mehr in kleineren Polizeibehördne wie in Lippe geführt werden dürfen, sondern nur noch in den größeren Polizeipräsidien. Außerdem hat er viel in Technik beim Landeskriminalamt investieren lassen, damit dort Fotos und Video besser ausgewertet werden können, die sexuelle Gewalt an Kindern zeigen.

"Es hat sich sehr vieles getan", sagt auch der SPD-Abgeordnete Andreas Bialas, "aber man kann sich nicht zufrieden geben, dass doch jetzt alles gut gemacht worden sei und jetzt läuft es".