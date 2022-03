Sexuelle Gewalt an Kindern: Was die Polizei geschafft hat – und was noch nicht

Februar 2019. Der Campingplatz "Eichwald“ in Lügde im Kreis Lippe wird von der Polizei durchsucht. Zum fünften Mal schon. Noch immer finden die Beamten Beweismittel, auch einen USB-Stick.

Danach kommt raus: Ein ganzer Koffer mit CDs ist verschwunden, aus der Dienstelle der Kriminalpolizei in Detmold. Der NRW -Innenminister schickt einen Sonderermittler. Ganz Deutschland fragte sich: Wie kann das passieren? Ausgerechnet bei solchen Ermittlungen: Hundertfacher schwerer sexueller Missbrauch von Kindern.

Auch Reul hat "einen Mentalitätswechsel" vollzogen

" Nicht nur bei der Polizei – in der Gesellschaft war ein Mentalitätswechsel nötig “, zieht Herbert Reul ( CDU ) jetzt im WDR-Interview Bilanz, " bei mir auch. “ Kein anderes Problem hat der Innenminister in den vergangenen drei Jahren mit solcher Entschlossenheit angepackt wie die Verfolgung sexueller Gewalt an Kindern.

Und in kaum einem anderen Bereich war bei der Polizei offensichtlich mehr Veränderung nötig, personell, aber vor allem auch technisch. Denn der größte Teil der Ermittlungsarbeit besteht darin, massenhaft Bilder und Videos auszuwerten. Und so strafbare Darstellungen sexueller Gewalt herauszufiltern. Dafür muss dieses Material aber erstmal identifiziert werden.

"Lügde war nicht der Anlass, sondern der Treiber"

" Das was uns Probleme gemacht hat, war das, was wir sicher gestellt haben bei Verdächtigen, auf ihren Rechnern, auf ihren Smartphones, auf Speichermedien“ , sagt Sven Schneider. Er leitet im Landeskriminalamt ( LKA ) in Düsseldorf das „Dezernat 43“, das zur zentralen Stelle in NRW im Kampf gegen "Kinderpornographie“ geworden ist.

Schneider war Mitglied einer Landesarbeitsgruppe der Polizei zu dem Thema, die vor wenigen Wochen ihre Arbeit beendet hat. Schneider betont, dass es diese Arbeitsgruppe schon vor Lügde gab: " Lügde war nicht der Anlass, sondern der Treiber, der dafür gesorgt hat, dass das Thema in der Öffentlichkeit war.“

Zusammen mit einer "Stabsstelle Kinderpornographie“ im Ministerium hat die Arbeitsgruppe die Veränderungen auf den Weg gebracht. Die meisten davon sind schon umgesetzt oder in Arbeit. Die Wichtigsten im Überblick:

Vierfache Steigerung: Deutlich mehr Personal

Statt früher etwa 100 arbeiten jetzt gut 400 Sachbearbeiter/innen in den 47 Polizeibehörden in diesem Bereich. Wie sie diese Vervierfachung hinbekommen, durften sie selbst entscheiden. Bei einer Sitzung mit Behördenleitern im Juni 2019 sicherte Innenminister Reul ihnen Rückendeckung zu: " Ich übernehme die Verantwortung, wenn es vor Ort Stress gibt. Also wenn etwa an Wohnungseinbruch nicht mehr so viele Polizisten arbeiten und die Öffentlichkeit vor Ort die Polizei angreift.“

Allerdings gilt im Bereich "Kinderpornographie“ das Prinzip: Wer sucht, der findet. Darum ist die Zahl der Verfahren in NRW stärker gestiegen als die Zahl der Ermittler: Sie hat sich im Vergleich zu 2019 fast verfünffacht.

Ermittlungen nur noch in 16 Kriminalhauptstellen

Damit werden diese Straftaten genauso behandelt wie Mordermittlungen oder Bandenkriminalität. Die Kompetenz kann in den größeren Polizeibehörden gebündelt werden. Kleinere Kreispolizeibehörden wie etwa im Kreis Lippe werden entlastet. Reul räumt ein, dass trotzdem in dem Bereich noch nicht ausreichend Kriminalbeamte zur Verfügung stehen: " Wir haben nur eine begrenzte Menge Polizisten. Und erst recht bei der Kriminalpolizei.“

Das LKA sortiert und sichtet alle Fotos und Videos

Dabei kommt Software zum Einsatz, die mit Hilfe von künstlicher Intelligenz (KI) die Fotos und Videos identifiziert, auf denen sexuelle Gewalt an Kinder zu sehen sein könnte. Diese Auswahl muss allerdings von Menschen überprüft werden. Das Team, das LKA -Ermittler Schneider dafür zusammengestellt hat, besteht nicht aus Polizisten, sondern aus extra dafür Angestellten: " Das gab es bis dahin in ganz Deutschland noch nicht. Ich hatte die Befürchtung, dass sich da gar keiner bewerben würde. Wer möchte das schon tun?“

Tatsächlich meldeten sich nach Lügde und anderen großen Missbrauchs-Komplexen wie "Bergisch Gladbach“ aber sehr viele Bewerber. Laut Schneider gaben sie oftmals an, dass sie bei dieser Aufgabe gerne Verantwortung übernehmen wollen. Insgesamt arbeiten in seinem Team inzwischen knapp 90 Personen.

Arbeit im "digitalen Großraumbüro“

Die Polizist/innen in allen 47 Polizeibehörden in NRW können auf die vorsortieren Fotos und Videos direkt zugreifen, über einen gemeinsamen digitalen Arbeitsplatz. Insgesamt wurden 32 Millionen Euro in neue Technik investiert.

Das LKA sichtet auch Hinweise aus den USA und Kanada