SPD unzufrieden mit Fortschritten bei Lügde-Konsequenzen

Das zeige sich schon daran, dass sich viele Jugendämter nicht an der Beantwortung der Fragen beteiligt hätten. So habe die Landesregierung eine Online-Abfrage gestartet und von insgesamt 186 Jugendämtern in NRW sei nur von 88 eine Rückmeldung gekommen. " Und das beim Thema Kinderschutz ist schon sehr überraschend ", so Bialas.

Jugendämter bräuchten Fachaufsicht

Es sei symptomatisch für das, was einem beim Thema sexueller Missbrauch von Kindern immer wieder begegne. " Jedes Jugendamt interpretiert seine gesetzliche Aufgabe selbst. Es gibt keine einheitlichen Vorgehensweisen, Strategien oder Standards. " Die stärkste Waffe gegenüber den Jugendämtern in den Kommunen sei eine Empfehlung. " Somit ist und bleibt weiterhin unsere zentrale Forderung, dass die Jugendämter eine übergreifende Fachaufsicht brauchen ", sagte Bialas.

Auch bei der Umsetzung von Gesetzen sieht die SPD Handlungsbedarf. So sei noch vor der Landtagswahl im vergangenen Mai ein neues Kinderschutzgesetz verabschiedet worden, in dem die Gründung von Netzwerken vor Ort vorgeschrieben werde. Die Antwort auf die Anfrage an die Landesregierung zeige nun, dass das nur teilweise passiere.