Untersuchungsausschuss zur Rahmedetalbrücke startet

Sperrung 2021

Nach der Landtagswahl 2017 wurde Hendrik Wüst Landesverkehrsminister. Auf der Rahmedetalbrücke floss der Verkehr weiter. Nach gründlichen Untersuchungen im Herbst 2021 kam dann die Entscheidung: Die Brücke muss gesperrt werden. Seither sind die Staumeldungen von der A45 rund um Lüdenscheid für die Autofahrer traurige Routine.

Verschwundene E-Mails

Aufklärung über die Rolle des Ex-Verkehrsministers könnten E-Mails bringen, die in der Sache Rahmedetalbrücke in den Jahren vor der Sperrung geschrieben wurden. Diese Mails existieren aber nicht mehr. Sie wurden gelöscht, was die Opposition heftig kritisiert. Sie will nicht glauben, dass die Mails zufällig gelöscht wurden. Hendrik Wüst räumt die Löschung zwar ein, verweist aber darauf, dass längst nicht alle Mails eines Vorgangs zu den Akten gelegt werden. Er gehe davon aus, dass die Löschungen nicht zu beanstanden sind.

Video starten, abbrechen mit Escape Rahmedetalbrücke - die Rolle von Wüst Westpol. . 28:57 Min. . UT . DGS . Verfügbar bis 29.01.2024. WDR.

Schwierige Aufklärung

Ohne diese Mails aber gestaltet sich die Aufklärungsarbeit des Untersuchungsausschusses deutlich schwieriger. Alle Antworten auf die Fragen, wer wann welchen Fehler im Zusammenhang mit der Rahmedetalbrücke gemacht hat, wird es ohnehin nicht geben. Denn der Untersuchungsauftrag erstreckt sich nur auf die Jahre ab 2017, also auf die Amtszeit von Hendrik Wüst. Etwaige Fehler der Vorgängerregierungen werden nicht betrachtet.

Über das Thema berichtet der WDR am 04.05.23 in den Hörfunknachrichten und in den aktuellen sendungen des WDR Fernsehens.