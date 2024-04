Unterrichtsausfall: Jede fünfte Schulstunde nicht wie geplant

Feller: In Summe mehr Unterricht an NRW-Schulen

Im Fünf-Jahres-Vergleich verzeichnet die CDU-Politikerin dennoch ein Plus beim Unterricht an NRW-Schulen. Denn bei den angesetzten und erteilten Unterrichtsstunden seien bei den Klassen 1 bis 10 durchschnittlich 1,8 Prozent mehr Unterrichtsstunden pro Klasse und Woche angesetzt worden. "Damit verbleibt nach Abzug der höheren Ausfallrate immer noch ein Mehr an Unterricht."

SPD spricht von "geschönter Statistik"

Die schulpolitische Sprecherin der SPD -Fraktion, Dilek Engin, nannte die Zahlen " ein absolutes Desaster ". Der Ausfall sei " verheerend hoch ". Die von Feller vorgelegte Statistik, so der Vorwurf der SPD, "verschleiert jedoch, wie hoch der strukturelle Unterrichtsausfall an den Schulen tatsächlich ist" . In den Zahlen nicht eingerechnet sei der Stundenausfall, der gar nicht erst wegen des Lehrkräftemangels im Stundenplan erscheine. Und der sei erheblich.