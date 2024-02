92 Prozent der Lehrer in NRW überlastet

Pressekonferenz der GEW

Von den jetzt Befragten verorteten sich auf einer Skala von eins bis zehn 92 Prozent bei über acht. Zwar melde das Schulministerium, es habe mehr als 460 neue Lehramtsstudienplätze geschaffen und insgesamt rund 5000 neue Mitarbeitende an die Schulen gebracht, angesichts 7000 unbesetzter Lehrer-Stellen und immer mehr Aufgaben seien das aber Tropfen auf den heißen Stein.

Lehrerinnen und Lehrer dürfen nicht allein gelassen werden, fordert Holger Thrien, Leiter einer Grundschule in Düsseldorf. " Immer wieder gibt es – auch bereits in der Grundschule – verbale und körperliche Angriffe gegenüber Lehrkräften ."

Besonders klagen die Lehrerinnen und Lehrer über überbordende Bürokratie: Statistiken führen, Sportfeste organisieren, sich um Hard- und Software kümmern, Seiteneinsteigende betreuen. Und: Die Erwartung, Lehrer hätten rund um die Uhr erreichbar zu sein, insbesondere an Grundschulen, sieht der Grundschuldirektor kritisch. " Gerade die Unterrichtsvorbereitung wird vielfach an den Wochenenden vorgenommen ", während der Unterrichtszeit sei an Pausen kaum zu denken, weil dann der Schulhof beaufsichtigt werden müsse oder Kinder mit Schrammen und Konflikten ins Lehrerzimmer kämen.

Bund, Land und Kommunen gemeinsam in der Pflicht

Ayla Celik, Landesvorsitzende der GEW

Auf lange Sicht sieht Ayla Celik Handlungsbedarf nicht nur beim Land oder bei den Kommunen, sondern auch beim Bund. Parteiübergreifend und instanzenübergreifend müssten sich alle darauf verständigen, Bildung solide und über einen langen Zeitraum zu finanzieren.

" Derzeit gibt es in Gelsenkirchen weniger Mittel und weniger gute Bildungsmöglichkeiten als in anderen Kommunen und das darf nicht sein. Jedes Kind hat einen Anspruch auf gute Bildung, egal, wie die Postleitzahl lautet ."