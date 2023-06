SPD-Umfrage zu Unterrichtsausfall: Jedes zweite Schulkind betroffen

Wie groß ist der Unterrichtsausfall an NRW -Schulen wirklich? Wegen der Corona-Pandemie wurde die flächendeckende Erfassung des Schulministeriums ausgesetzt. Die SPD-Fraktion im Landtag hat nun die Eltern befragen lassen. Das Institut Civey hat 500 Eltern schulpflichtiger Kinder in NRW für eine repräsentative Umfrage einen umfangreichen Fragenkatalog vorgelegt. Die Ergebnisse der im April und Mai erhobenen Daten wurden am Dienstag vorgestellt.

Besonders betroffen sind Deutsch, Englisch, Mathe

Demnach gaben 56,2 Prozent der Eltern an, dass regelmäßig im Monat der Unterricht ausfällt. 22 Prozent berichteten sogar von mehreren Ausfällen pro Woche. Betroffen vom Unterrichtsausfall " sind ausgerechnet die Hauptfächer ", fasste Florens Mayer von Civey zusammen. Den Spitzenwert hat das Fach Deutsch (28,2 Prozent), gefolgt von Englisch (26,9 Prozent) und Mathematik (25,0 Prozent). Negative Folgen des versäumten Unterrichts konnten 69,1 Prozent der betroffenen Eltern bei ihren Kindern feststellen.

Angesichts dieser Zahlen ist es nicht verwunderlich, dass sich die Eltern Sorgen machen, dass wichtige Lerninhalte verpasst werden. 50,5 Prozent aller Befragten gaben dies an. Unter den Eltern, die vom Ausfall betroffen sind, waren es sogar 84,1 Prozent. Macht die Landesregierung genug gegen den Ausfall? 60,3 Prozent verneinten dies, von den Betroffenen sogar 89,9 Prozent. Und 57,9 Prozent aller befragten Eltern sehen die Chancengleichheit gefährdet.