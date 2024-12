Lehrkräftemangel: 8.000 Stellen in NRW derzeit unbesetzt

Mehr Lehramtsanwärter in Grundschulen

Trotzdem schaut die Schulministerin optimistisch in die Zukunft, denn "es entscheiden sich wieder mehr junge Menschen für den Schuldienst" , freut sich Feller. Laut Schulministerium haben in diesem Jahr mehr als 6.600 Personen den Vorbereitungsdienst (Referendariat) angetreten, davon gut 1.543 an Grundschulen – so viele wie seit zehn Jahren nicht mehr.