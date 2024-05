NRW-Wirtschaft wirbt für Europawahl

Gerade in diesen "ruppigen Zeiten" komme es sehr auf ein starkes Europa an, so Kirchoff. "Und Europa ist nur dann stark, wenn seine Wirtschaft stark ist." Europa müsse sich deshalb global konkurrenzfähiger aufstellen, betonte der Verbandspräsident. Trotz einiger Fehler zu Beginn der aktuellen Legislaturperiode hätte er nun den Eindruck, "dass Brüssel zunehmend verstanden hat, wie wichtig wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen für die Wirtschaft sind" . In dem Zusammenhang mahnte er eine nachhaltige und wettbewerbsfähige Energie-, Klima- und Umweltpolitik an. "Sonst gelingt die Transformation nicht."

Praxis-Test für EU-Richtlinien gefordert