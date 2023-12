Umweltminister: Abschuss problematischer Wölfe bald möglich

Der Herdenschutz sei ausschlaggebend für ein möglichst konfliktarmes Miteinander von Weidetierhaltung und Wolfsvorkommen, sagte Krischer. "Wir brauchen darüber hinaus aber bundesweit eine praxisgerechtere und rechtssichere Vorgehensweise, um verhaltensauffällige Einzelwölfe zu entnehmen."

Neues Vorgehen als Zeichen der Versöhnung

Die nun angenommenen Vorschläge hatte Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) bereits im Oktober vorgelegt. Sie seien mit dem EU -Recht vereinbar, sagte Lemke in Münster. Das Vorgehen bei problematischen Wölfen sei auch ein Zeichen der Versöhnung, um den gesellschaftlichen Konflikt zu befrieden. Nutztierhalter und Landwirte hatten weitergehende Maßnahmen gefordert.

Umweltminister warnen nach Karlsruher Urteil vor Einschnitten

Auf ihrer Tagung in Münster haben die Umweltminister von Bund und Ländern zudem vor Einschnitten beim Natur- und Klimaschutz im Zuge des Urteils des Bundesverfassungsgerichtes gewarnt. "Wir haben in den letzten Jahren zahlreiche Wetterextreme erlebt - auf der einen Seite Hochwasserkatastrophen wie im Sommer 2021 oder Hitzeperioden wie 2018 und 2022" , betonte NRW-Umweltminister Krischer. Auch das Jahr 2023 werde wieder ein Jahr mit negativen Rekorden. "Die Klimakrise und die Biodiversitätskrise werden immer mehr zur Belastung für Mensch, Umwelt und Infrastruktur" , so Krischer weiter. Daher dürfe es keine Abstriche bei den dringend notwendigen Klima- und Naturschutzmaßnahmen geben.

Grenzwerte bei Ultrafeinstaub-Belastung

In weiteren Beschlüssen der Konferenz fordern die Umweltminister den Bund auf, im Umfeld von Flughäfen neben der Lärmbelastung auch die Luftschadstoffbelastung durch den Luftverkehr deutlich zu vermindern. Sie mahnen zudem mehr Tempo bei der Rückgewinnung von Phosphor aus Klärschlämmen an. Phoshor wäre zwar eine wichtige Ressource, Deutschland aber nahezu vollständig abhängig von Importen.

