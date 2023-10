Geht es Problemwölfen demnächst an den Pelz?

Abschießen – oder nicht? Und wenn ja: unter welchen Umständen? Gerade, wenn Wölfe Weidetiere reißen, werden die Rufe lauter, sie zu „entnehmen“. So heißt ein Abschuss im Amtsdeutsch. Weil sich immer mehr Wölfe in Deutschland ansiedeln und zunehmend zum Problem für Landwirte werden, will Bundesumweltministerin Steffi Lemke jetzt Maßnahmen vorlegen.

Ein Punkt, der gerade Landwirten und Tierhaltern wichtig ist: Abschüsse nach Rissen von Weidetieren sollen schneller ermöglicht werden. Denn ganz ohne Wolf würde es in Zukunft nicht gehen, die Tiere werden bleiben, das weiß auch Peter Lautz. Er ist CDU-Kreistagsabgeordneter aus Bergisch-Gladbach und Inhaber einer Reitanlage.

"Aber es muss pragmatische schnelle Regelungen geben, Wölfe in gewissen Gebieten zu entfernen. In dicht besiedelten Gebieten brauchen wir den Wolf eigentlich gar nicht." Peter Lautz, Pferdehalter

Er selbst hat bisher keine Wolfsrisse zu beklagen, verweist aber auf seine Kollegen am Niederrhein, wo eine Wölfin Ponys gerissen haben soll.

Wolfsverordnung regelt Umgang

In der Wolfsverordnung von Nordrhein-Westfalen ist geregelt, wie in solchen Fällen mit den streng geschützten Wölfen umgegangen werden soll. Es gibt verschiedene Abstufungen: Verscheuchung, Vergrämung und schließlich die Entnahme, also der Abschuss. Doch bis es so weit kommt, muss viel passieren.

Zu viel, meint Jäger Lutz Schorn aus Bonn. Die bürokratischen Hürden seien hoch. Er verweist zudem darauf, dass nur unter bestimmten Bedingungen ein Tier abgeschossen werden darf und dann auch nur dieses eine Tier, was für Jäger sehr schwer zu identifizieren sei. Bislang ist es in NRW nicht dazu gekommen. Obwohl der Wolf ein faszinierendes Wildtier sei, das auch seinen Platz im Ökosystem habe, so Jäger Schorn, brauche es pragmatischere Lösungen.

Karlheinz Pompe, Sprecher des Landesfachausschuss Wolf vom NABU NRW, findet es richtig, dass die Hürden entsprechend hoch sind. Der Abschuss solle die letzte Option sein. Besser wäre es aus seiner Sicht, die Wolfsgebiete auszuweiten, um auch durchstreifende Tiere zu schützen.