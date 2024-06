NRW boomt als Urlaubsland

Die berühmten Externsteine in Horn-Bad Meinberg

Besonders attraktiv sei NRW wegen seiner " dichten Erlebnislandschaft ", so Doll-König: Die Kombination aus Städten, vielen Museen, Freizeitparks, aber auch abwechslungsreichen Landschaften ziehe die Menschen an. So boomt zum Beispiel das Münsterland mit 17 Prozent mehr Besuchern als im Vorjahr.

Eintrittspreise in NRW höher als anderswo

Touristen locke hier vor allem auch die Möglichkeit, Fahrradfahren mit Kultur zu verbinden. Aber auch das Ruhrgebiet sei mittlerweile Ziel für Fahrradurlaube, und die Museen NRWs verzeichneten 2023 einen Besucherzuwachs von 11 Prozent. Und das, obwohl die Eintrittspreise für Freizeiteinrichtungen hierzulande um durchschnittlich 6,5 Prozent stiegen, in Zoos sogar um mehr als 12 Prozent. Im Vergleich zu anderen Bundesländern müssen Besucher in NRW deutlich tiefer in die Tasche greifen.