Urlaubsland NRW: Tourismus legt weiter zu

Wandern im Sauerland, Shoppen in Düsseldorf, Museumsmarathon in Köln oder Karnevalsflucht ins Weserbergland - die Ziele für einen (Kurz-)Urlaub in NRW sind vielfältig. Das lockte 2022 mehr als 22 Millionen Gäste in die Beherbergungsbetriebe des Landes. Im Vorjahr waren es lediglich knapp über 11 Millionen, teilte das statistische Landesamt IT NRW am Freitag mit. Das entspricht einer Steigerung von 83,4 Prozent.

Bei der Zahl der Übernachtungen ist ebenfalls ein entsprechendes Plus zu verzeichnen, und zwar von 29,6 Millionen im Vorjahr auf 47,5 Millionen Übernachtungen, das macht ein Plus von 60,8 Prozent.