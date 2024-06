"Das ist eine große Leistung und für die Sicherheit in Deutschland unbedingt erforderlich." Damit dankte Bundeskanzler Olaf Scholz ( SPD ) allen Beteiligten, die am Polizei-Hauptquartier der Fußball- EM in Neuss derzeit ihren Dienst verrichten. Zusammen mit NRW-Innenminister Herbert Reul ( CDU ) ließ sich Scholz am Freitag durch das "International Police Cooperation Center" ( IPCC ) führen.

Scholz ließ sich die Arbeitsweise des IPCC erklären

Rund 600 Beamte aus Deutschland und Europa arbeiten hier während der Fußball-EM zusammen, um einen möglichst reibungslosen und sicheren Verlauf des Events zu gewährleisten. "Ich bin sehr dankbar dafür, dass das bisher gut funktioniert hat. Hoffen wir, dass das bis zum Ende der Fall sein wird" , erklärte Scholz.

Zu den Hauptaufgaben der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehören die Beobachtung gewaltbereiter Fußball-Fans, die Abwehr von möglichen Terroranschlägen und der Schutz vor Cyber-Attacken.