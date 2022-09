Nach tödlichen Polizeischüssen: Reul will Polizei für Suizideinsätze schulen

Die Ermittlungen zu den tödlichen Schüssen auf einen 16-Jährigen in Dortmund ziehen sich mittlerweile über einen Monat. Im Innenausschuss des Landtags stellten die Abgeordneten am Donnerstag viele naheliegende Fragen - die bislang alle von Innenminister Herbert Reul (CDU) nicht beantwortet werden konnten: Warum rücken zwölf bewaffnete Polizisten an, wenn es im Notruf heißt, ein 16-jähriger Junge mache Anstalten, sich selber mit einem Messer zu töten?

Wie " statisch " oder doch " dynamisch " war die Situation vor Ort? Wieviel Zeit verging zwischen dem Moment, in dem der Junge beim Eintreffen der Polizei mit vermuteter Selbstmordabsicht an einer Mauer hockte und dem Augenblick, als er sich angeblich auf die Beamten zubewegte? Warum waren die Beamten nicht in der Lage, die Situation rund um den offenbar verzweifelten Jungen " einzufrieren "?