Warum mehr NRW-Politiker jetzt TikTok entdecken

Karl Lauterbach will sich auf TikTok anmelden. Der SPD -Politiker und Bundesgesundheitsminister sagte dem Nachrichtenportal T-Online, er werde versuchen, dort auch ein "gutes Gegengewicht" zur AfD zu bilden.

Karl Lauterbach war auch durch seine Twitter-Aktivitäten bekannter geworden

Ein Diensthandy werde er aber dafür nicht nutzen, sagte Lauterbach. "Ich kenne mich mit Datensicherheit und Digitalisierung gut aus und treffe entsprechende Vorkehrungen" , so Lauterbach. Auf TikTok wolle er jungen Leuten erklären, "was wir eigentlich machen - und zwar in einer Sprache, die sie verstehen" .

TikTok. Die App mit den Kurzvideos hat nach eigenen Angaben über 20 Millionen (meist junge) Nutzer in Deutschland. Doch westliche Regierungen beäugen die Plattform kritisch: Die Firma ByteDance, die hinter TikTok steht, sei zu eng mit Chinas System verknüpft, heißt es immer wieder. Auch gegen politische Hetze unternehme TikTok zu wenig, wird kritisiert. Genauso wie der mangelnde Datenschutz.