Fehlende Kitaplätze: So ist die Lage in NRW

430.000 fehlende Kitaplätze ein "Armutszeugnis"

Nicht nur in NRW, auch bundesweit sehen die Zahlen für die Kitas schlecht aus. Nach Berechnungen der Bertelsmann Stiftung fehlen in Deutschland fast 430.000 Kita-Plätze. Zudem würden mehr als zwei Drittel der Kinder in Gruppen mit einem " nicht kindgerechten " Personalschlüssel betreut.