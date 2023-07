Viele Städte wollen Sozialtarif beim Anwohnerparken - dürfen aber nicht

Nach einem Urteil des Bundesverwaltungsgericht vor drei Wochen, sorgen Anwohnerparkgebühren für eine politische Diskussion. Der nordrhein-westfälische Städtetag, ein Zusammenschluss von 39 NRW -Kommunen, setzt sich für eine Änderung des Straßenverkehrsgesetzes ein. Mit dieser Änderung könnten Kommunen künftig ihre Anwohnerparkgebühren, die vielerorts kräftig steigen sollen, sozial staffeln.

Das Bundesverwaltungsgericht hatte die Anwohnerparkgebühren der Stadt Freiburg in dem viel beachteten Urteil für rechtswidrig erklärt. In Freiburg wurden per Satzung bis zu 480 Euro pro Jahr verlangt. Gleichzeitig waren deutlich günstigere Tarife für zum Beispiel sozial schwache Anwohner vorgesehen. Die Höhe der Gebühren befand das Gericht grundsätzlich für angemessen.