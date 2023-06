Anwohnerparken: Wie hoch dürfen die Gebühren sein?

Welche Erhöhungen sind in NRW erfolgt oder geplant?

In Münster kostet der Anwohnerparkplatz aktuell 17 Euro pro Jahr - in einem Jahr sollen es bis zu 380 Euro sein. Die Stadtverwaltung in Köln plant eine Erhöhung von derzeit 30 Euro pro Jahr auf 330 Euro bis 390 Euro ab dem 1. Januar 2024. In Bonn kostete das Parken bis vor Kurzem noch 30,70 Euro. Seit März sind es 15 Euro pro Monat, ab 01.03.2024 werden es 30 Euro pro Monat sein.

In Neuss kostete das Anwohnerparken bis zum Sommer 2022 auch rund 30 Euro, dann kam die Erhöhung auf 120 Euro. Der Preis soll dann schrittweise auf das Dreifache steigen, also auf 360 Euro.

Wie begründen die Städte die Gebühren-Erhöhung?

Bei dieser Frage führen die Kommunen die Klimakrise an. Um das Klima zu schützen, sollen Autos möglichst aus den Städten herausgehalten werden. Der Gedanke dabei: Je teurer das Parken, desto unattraktiver wird das Auto für die Anwohner.

Die Deutsche Umwelthilfe will die Verkehrswende weiter anschieben und dafür sorgen, dass weniger Autos in den Innenstädten unterwegs sind. Durch eine Erhöhung der Gebühren soll das klappen, sagt Bundesgeschäftsführer der Umwelthilfe Jürgen Resch:

"Wir brauchen dringend Geld. Für die Verkehrswende und für den Ausbau eines besseren ÖPNVs, gerade für den ländlichen Raum. Anwohnerparkgebühren können dazu beitragen, das möglich zu machen." Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe

Aus diesem Grund solle das Anwohnerparken mindestens einen Euro pro Tag kosten. Bei größeren Autos dürfe es noch mehr werden, so Resch. Sie Stadt Münster will genau das umsetzen. Sie rechnet mit rund zwei Millionen Euro, die durch die Gebührenerhöhung mehr in die Stadtkasse fließen - das Geld soll in den öffentlichen Bus- und Bahnverkehr fließen.